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В Минобороны РФ сообщили о срыве артиллеристами ВДВ атаки ВС Украины западнее Артемовска

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В пресс-службе ведомства рассказали о боевом задании в зоне СВО.

Гаубичные расчеты российских десантников в зоне проведения специальной военной операции уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины, наступающих западнее города Артемовска. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне России. Известно, что удар совершили артиллеристы-десантники. Поражена большая группа пехоты противника, после чего ВСу отступили от территории. Бойцы бросили раненых солдат.

Расчетом беспилотных летательных аппаратов российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших лесопосадках. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией.

пресс-служба Минобороны

В венном ведомстве добавили, что российские десантники вели огонь из 122-мм гаубиц Д-30.

На Краснолиманском направлении отразили атаку украинских националистов.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовск, артиллерия, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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