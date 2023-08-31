Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Подразделения "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе националистов бригады "Азов"* (запрещена на территории России как террористическая, неонацистская и экстремистская организация). Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 31 августа поделился местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что задание выполнялось при участии артиллерии и авиации. В общей сложности противник лишился свыше 60 человек личного состава.

В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения "Азов". Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа. а также сбиты два беспилотных летательных аппарата "Лелека-100". Во время контрбатарейной борьбы военнослужащими были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских позиций местных националистов, также ликвидирована гаубица "Мста-Б" с боевым расчетом.

Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России