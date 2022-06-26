Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Передовые "Западные" подразделений российской группировки сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины на купянском направлении.Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 августа сдела местный офицер пресс-службы "Запада" Ярослав Якимкин. Эксперт добавил, что штурмовая и армейская авиация совершила 15 ударов по технике и личному составу противника. В ходе контрбатарейной борьбы огонь тяжелых огнеметных системи артиллерии ликвидировал три минометных расчета, расположенных в районе населенных пунктов Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка. Дополнительно средствами противовоздушной обороны поражены два беспилотных летательных аппарата "Синица" и "Лелека-100" ВСУ, находящиеся в районе Софиевки и Жигловки. Общие потери ВСУ составили до двух взводов личного состава.

...Силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии, а также состава 43-й механизированной, 68-й отдельной егерской и 25-й воздушно-десантной бригад. Ярослав Якимкин, пресс-служба "Запада"

Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения для СВО.

Фото и видео: Минобороны России