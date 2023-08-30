Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения для СВО

Глава Минобороны РФ посетил Тульскую область с рабочей поездкой.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области поставил экспертам задачу по наращиванию производства средств радиолокационного обнаружения. Эти устройства используются военнослужащими в ходе специальной военной операции.

Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха предприятия, входящего в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем. <...> Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции. пресс-служба минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что руководитель местного предприятия доложил Сергею Шойгу о том, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности по выпускаемой продукции увеличились в разы. За счет инженерных решений и увеличения количества рабочих смен специалисты смогли улучшить качество товаров и ускорить изготовление. По результатам мероприятия министр провел совещание с участием руководства компании и профильных органов военного управления.

Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими.

Фото и видео: Минобороны России