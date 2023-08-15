Шойгу назвал отношения России и Китая союзническими

Глава Минобороны РФ рассказал о противодействии Вашингтону.

Двусторонние отношения между Россией и Китаем стали более чем союзническими на фоне действий Вашингтона, объявившего Москву и Пекин своими стратегическими противниками. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что военные контакты между РФ и КНР имеют практический смысла на фоне опыта российско-американского взаимодействия. Он заметил, что шаги Пентагона говорят о том, что Вашингтон на самом деле стремится обеспечить себе преимущество в военном противостоянии.

В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России