Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу

Никому не удастся нанести ущерб российским национальным интересам, воспользовавшись проведением специальной военной операции. оответствующее заявление в ходе выступления на на Московской конференции по международной безопасности заявил российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что армия внимательно отслеживает происходящие изменения вблизи государственной границы.

На угрозы в сфере безопасности и попытки провокаций мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Ни у кого не должно быть иллюзий, что можно нанести ущерб российским интересам.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ