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Никому не удастся нанести ущерб интересам России, заявил Шойгу

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Сергей Шойгу напомнил об укреплении Союзного государства.

Никому не удастся нанести ущерб российским национальным интересам, воспользовавшись проведением специальной военной операции. оответствующее заявление в ходе выступления на на Московской конференции по международной безопасности заявил российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что армия внимательно отслеживает происходящие изменения вблизи государственной границы.

На угрозы в сфере безопасности и попытки провокаций мы будем адекватно реагировать, в том числе путем укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Ни у кого не должно быть иллюзий, что можно нанести ущерб российским интересам.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу высказался о провокациях Запада на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: белоруссия, минобороны, национальные интересы, сергей шойгу, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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