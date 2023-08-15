В Минобороны России напомнили о решении возобновить членство Серии в ЛАГ.

Сергей Шойгу назвал высокой вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава министерства по обороне.

Однако есть высокая вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты в регионе. Потенциальных горячих точек здесь предостаточно. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт добавил, что к такому негативному развитию событий необходимо готовиться, а также заранее принимать упреждающие меры в сфере военной самодостаточности. Армия Россия планирует наращивать всестороннее взаимодействие как с традиционными международными партнерами, так и со всеми остальными странами, которые выступают за формирование независимых центров силы в многополярном мире. Сергей Шойгу добавил, что обстановка на Ближнем Востоке в целом складывается позитивно. Он добавил, что возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств стало мощным стабилизирующим фактором для всего региона.

Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда