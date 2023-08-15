Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу

В Минобороны России назвали цель сотрудничества с Северной Кореей.

Развитие военного сотрудничества России и КНДР отвечает коренным интересам двух народов, поэтому не создает угроз кому бы то ни было. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что лично убедился в оборонных достижениях Северной Кореи в рамках своего рабочего визита в Пхеньян под руководством председателя Ким Чен Ына.

Ни международная изоляция, ни экономические санкции не смогли остановить развитие Республики. Страна добилась впечатляющих успехов в решении непростых социальных и оборонных задач. Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было. Сергей Шойгу, министр по обороны РФ

Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России