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Военное сотрудничество России и КНДР никому не угрожает, заявил Шойгу

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В Минобороны России назвали цель сотрудничества с Северной Кореей.

Развитие военного сотрудничества России и КНДР отвечает коренным интересам двух народов, поэтому не создает угроз кому бы то ни было. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу.  Чиновник заметил, что лично убедился в оборонных достижениях Северной Кореи в рамках своего рабочего визита в Пхеньян под руководством председателя Ким Чен Ына.

Ни международная изоляция, ни экономические санкции не смогли остановить развитие Республики. Страна добилась впечатляющих успехов в решении непростых социальных и оборонных задач. Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было.

Сергей Шойгу, министр по обороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: военное сотрудничество, кндр, минобороны, северная корея, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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