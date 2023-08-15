В Минобороны РФ сравнили ситуацию с украинским кризисом.

Страны коллективного Запада нагнетает обстановку вокруг Тайваня, просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались натовскими государствами для расшатывания ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что в первую очередь такая ситуация касается поставок вооружений Тайбэю, а также ростом националистических настроений в местных СМИ, формированием на территории китайского острова прозападной антинациональной правящей верхушки.

Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. Просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Сергей Шойгу полагает, что цинизм ситуации заключается в том, что из Вашингтона одновременно с этим звучат призывы к диалогу с Пекином на разных уровнях.

Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда