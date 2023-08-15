Москве на сегодняшний день досталась роль "локомотива" в продвижении национальных интересов большинства стран, которые проводят независимую политику. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что целью политики стран коллективного Запада остается сохранение собственного контроля над ресурсами, а также продвижение на геополитической арене своих "правил жизни" и противодействие консолидации сил несогласных.
Так случилось, что роль локомотива в продвижении история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине.
Фото и видео: Минобороны России
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