Глава Минобороны РФ выступил на XI Московской конференции по международной безопасности.

Москве на сегодняшний день досталась роль "локомотива" в продвижении национальных интересов большинства стран, которые проводят независимую политику. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что целью политики стран коллективного Запада остается сохранение собственного контроля над ресурсами, а также продвижение на геополитической арене своих "правил жизни" и противодействие консолидации сил несогласных.

Так случилось, что роль локомотива в продвижении история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине.

Фото и видео: Минобороны России