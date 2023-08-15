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Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине

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Глава Минобороны РФ рассказал о двойных стандартах США.

Американские представители не раз говорили, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, но при этом сейчас Вашингтон и его международные пособники совершают его на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на на Московской конференции по международной безопасности заявил российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что в регионе конфликта возникла гуманитарная катастрофа в связи с постановлением Пентагона о предоставлении киевскому режиму кассетных боеприпасов.

Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военные преступления, кассетные боеприпасы, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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