Сергей Шойгу напомнил о военных преступлениях США.

Москва может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, имеющихся у страны на вооружении. Соответствующее заявление в ходе выступления на на Московской конференции по международной безопасности заявил российский министр по обороне Сергей Шойгу. По мнению специалиста, американские представители с их международными союзниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на территории киевского режима.

Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено. Сегей Шойгу, глава Минобороны РФ

Минобороны продолжит возвращать солдат из плена, заявил Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда