Глава Минобороны рассказал о сотрудничестве с Красным Крестом.

Российское министерство по обороне продолжит предпринимать шаги для возвращения солдат из плена, учитывая недоговороспособность киевского режима, Москва решила наладить взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава профильного военного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что говорит об одной из самых приоритетных гуманитарных задач специальной операции на Украине. Он добавил, что члены МККК оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен граждан, а также обеспечении их прав военнопленных, предусмотренных нормами международного права.

Учитывая недоговороспособность нынешних украинских властей, это – сложная, деликатная работа. Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших ребят. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда