Вблизи зернохранилищ Киевом было развернуто производство беспилотников и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам, расположенным на территории Крыма. Соответствующее заявление в рамках выступления на Московской конференции по безопасности. Чиновник назвал такие проявления со стороны украинских властей особым цинизмом, комментируя реализацию черноморской инициативы.
Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Оборонная политика в Европе подчинена интересам США, заявил Шойгу.
Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все