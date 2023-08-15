Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу

Сергей Шойгу обвинил ВСУ у ударах по территории Крыма.

Вблизи зернохранилищ Киевом было развернуто производство беспилотников и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам, расположенным на территории Крыма. Соответствующее заявление в рамках выступления на Московской конференции по безопасности. Чиновник назвал такие проявления со стороны украинских властей особым цинизмом, комментируя реализацию черноморской инициативы.

Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Оборонная политика в Европе подчинена интересам США, заявил Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда