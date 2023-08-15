Сергей Шойгу рассказал о зависимости ЕС от Вашингтона в военном плане.

Оборонная политика на территории европейского региона сейчас полностью подчинена национальным интересам американской власти. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу.

Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить США немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Примером может служить Европа. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Минобороны России изучает данные о подготовке украинских военных.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда