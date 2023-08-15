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Оборонная политика в Европе подчинена интересам США, заявил Шойгу

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Сергей Шойгу рассказал о зависимости ЕС от Вашингтона в военном плане.

Оборонная политика на территории европейского региона сейчас полностью подчинена национальным интересам американской власти. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу. 

Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить США немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Примером может служить Европа.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Минобороны России изучает данные о подготовке украинских военных.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: европа, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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