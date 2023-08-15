Оборонная политика в Европе подчинена интересам США, заявил Шойгу

Оборонная политика на территории европейского региона сейчас полностью подчинена национальным интересам американской власти. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу.
Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить США немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Примером может служить Европа.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Минобороны России изучает данные о подготовке украинских военных.
Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда
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