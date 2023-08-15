Минобороны России изучает данные о подготовке украинских военных

Сергей Шойгу оценил развенчание мифов о НАТО в ходе СВО.

В российском министерстве по обороне детально изучают все данные о программах подготовки украинских военнослужащих по методикам НАТО для противодействия этим мероприятиям. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что в рамках проведения специальной военной операции армии удалось развенчать ряд мифов о превосходстве западных военнослужащих по стандартам обучения, методам планирования боевых операций, способов управления войсками

Все данные о программах подготовки военнослужащих противника мы детально изучаем и используем для противодействия им. Полученный опыт учитывается и при разработке программ подготовки иностранных военных специалистов в наших военных учебных заведениях. Сергей Шойгу, министр по обороны РФ

Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда