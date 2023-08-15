Глава Минобороны РФ напомнил об историческом прошлом Европы.

Поражение поддерживаемых странами коллективного Запада украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник напомнил участникам мероприятия о том, как в прошлом веке Красная армия разгромила на территории европейского региона немецкий фашизм.

Как в прошлом веке разгром фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда