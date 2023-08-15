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Шойгу высказался о роли СВО в противостоянии неоколониализму

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Глава Минобороны РФ напомнил об историческом прошлом Европы.

Поражение поддерживаемых странами коллективного Запада украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму. Соответствующее заявление в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник напомнил участникам мероприятия о том, как в прошлом веке Красная армия разгромила на территории европейского региона немецкий  фашизм.

Как в прошлом веке разгром фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: красная армия, минобороны, неоколониализм, сво, сергей шойгу, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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