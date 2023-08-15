ВСУ не удается добиться результатов в контрнаступлении, заявил Шойгу

Глава Минобороны РФ оценил профессионализм российских военнослужащих в зоне СВО.

Вооруженным силам Украины не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, так как высокий уровень подготовки Вооруженных сил России позволяет гибко реагировать на замыслы "западных кураторов". Соответствующее заявление в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник отметил высокий уровень слаженности отечественных сил в зоне проведения специальной военной операции.

Несмотря на всестороннюю помощь Запада ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление. Умелые действия личного состава российских Вооруженных сил... Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России