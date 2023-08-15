Сергей Шойгу рассказал о тактике ВСУ по мирному населению.

С первых дней регионального конфликта украинские власти используют гражданские объекты для укрытия собственных войск и техники. Соответствующее заявление глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности. Чиновник пояснил, что киевский режим преобразует школы переоборудуются в казармы, на территории жилых районах появляются укрепленные районы и позиции тяжелой техники. При этом армия не занимается эвакуацией мирного населения, так как служит военнослужащим "живым щитом".

Усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также приграничных российских областей. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда