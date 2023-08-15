Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной

Глава Минобороны РФ рассказал о том, что не существует универсального оружия для поля боя.

Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Вооруженным силам Украины западную технику. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Таким образом чиновник прокомментировал военные поставки киевскому режиму со стороны международных союзников.

Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА.

Фото и видео: Минобороны России