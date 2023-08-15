Шойгу заявил об увеличении производства танков, ракет, артиллерии и БПЛА

Глава Минобороны РФ рассказал о важности импортозамещения.

На фоне проведения специальной военной операции Россия смогла сжатые сроки кратно увеличить на своей территории производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронированной техники, а также беспилотников. Соответствующее заявление в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу. Эксперт заметил, что важно наращиватб изготовление боевой техники и снарядов из-за продолжающегося западного санкционного давления. Эти ограничения придали дополнительный импульс в развитии импортозамещения на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России