Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу

Глава Минобороны РФ рассказал о том, что Запад не считается с потерями в рядах ВСУ.

Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения. Такое мнение в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник добавил, что зарубежные кураторы киевского режима совершенно не принимают в своих расчетах уровень потерь личного состава Вооруженных сил Украины.

...Используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российские войска в течение дня сорвали пять контратак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России