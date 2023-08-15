Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу

Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения. Такое мнение в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник добавил, что зарубежные кураторы киевского режима совершенно не принимают в своих расчетах уровень потерь личного состава Вооруженных сил Украины.
...Используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Российские войска в течение дня сорвали пять контратак ВСУ на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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