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Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу

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Глава Минобороны РФ рассказал о том, что Запад не считается с потерями в рядах ВСУ.

Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения. Такое мнение в рамках выступления на Московской конференции по международной безопасности сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник добавил, что зарубежные кураторы киевского режима совершенно не принимают в своих расчетах уровень потерь личного состава Вооруженных сил Украины.

...Используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российские войска в течение дня сорвали пять контратак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запад, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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