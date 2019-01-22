Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка сил РОссии за последние сутки проведения специальной военной операции смогли отразить пять контратак в отношении Вооруженных сил Украины по купянскому направлению. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

Противник провел пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на наши позиции. Все контратаки сорваны, потери противника составили до взвода пехоты. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт уточнил, что в полосе обороны Первой танковой армии противник за счет собственных штурмовых групп 44-й отдельной механизированной бригады дважды пытался атаковать ВС РФ, расположенные в районе населенного пункта Новоселовское. Однако огнем буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и САУ "Мста-С" представителям ВСУ было нанесено поражение. В районе сражений ликвидировано до одного взвода живой силы. Дополнительно экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили 12 авиационных ударов по объектам подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны,находящихся в районе таких населенных пунктов как Синькова, Стельмаховка и Кисловка.

Шойгу: западная техника в бою оказалась далеко не безупречной.

Фото и видео: Минобороны России