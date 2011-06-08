Шойгу: западная техника в бою оказалась далеко не безупречной

По его словам, в реальных условиях российское вооружение показывает свою надежность и эффективность.

Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия форума "Армия-2023".

По его словам, в реальных условиях российское вооружение показывает свою надежность и эффективность. Он подчеркнул, что отсутствие безупречности западной техники доказывает экспозиция трофеев в рамках форума. Также Шойгу заявил, что российские предприятия и научно-исследовательские организации покажут разработки в рамках гособоронзаказа и проекты, выполненные по собственной инициативе.

Ранее мы сообщали, что Шойгу посетил отдаленные арктические гарнизоны СФ и совершил облет Центрального полигона.

Фото: Минобороны России