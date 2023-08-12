Шойгу посетил отдаленные арктические гарнизоны СФ и совершил облет Центрального полигона

В поездке министра сопровождал глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, а также облетел объекты Центрального полигона, расположенного на архипелаге Новая Земля. Рабочая поездка проводилась совместно с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Специалисты проверили организацию служебной деятельности и выполнение поставленных задач в частях и подразделениях, дислоцированных в регионе. В частности, изучена готовность бойцов к защите особо важных объектов.

Напомним, что Центральный полигоннаходится на архипелаге Новая Земля между Баренцевым и Карским морями. Он сформирован в 1954 году. По данным военного ведомства, в период с 1954-го по 1990 год на территории объекта было проведено 132 атмосферных, наземных подземных, подводных, надводных испытания, а также тестировались взрывы ядерного оружия. Суммарная мощность составила 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов. Указанный полигон занимает территорию в 90,2 тысяч квадратных метров, из которых порядка 55 тысяч - располагаются на суше. Полигон включает в себя три локации: залив Черная губа, южный берег пролива Маточкин Шар и Д-II Северный испытательный полигон Новая Земля на полуострове Сухой Нос. С февраля 1992 года Государственный Центральный полигон Министерства обороны СССР в соответствии с указомпод номером 194 при президенте Борисе Ельцине переименован в Центральный полигон Российской Федерации. В 1998 году он передан 12-му Главному управлению Минобороны.

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Фото и видео: Минобороны России