Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции смогла отразить семь атак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал местный руководитель "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт пояснил, что деятельность на территории велась со стороны противника силами подразделений 14-й и 41-й отдельных механизированных бригад и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

В течение дня противником проведено четыре контратаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Известно, что в полосе обороны первой танковой армии противник из киевского режима штурмовыми группами 44-й и 32-й отдельных механизированных бригад провел три атаки в районе населенного пункта Новоселовское Сватовского района Луганской народной республики. Однако артиллерия нанесла огневое поражение противнику.

Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Урожайного.

Фото и видео: Минобороны России