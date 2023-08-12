Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Вочточная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции отразила атаку подразделений Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Урожайное. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака подразделений ВСУ в направлении Урожайного. Уничтожена боевая бронированная машина и живая сила противника. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что отечественные штурмовые подразделения во время зачистки окрестностей Старомайорского смогли уничтожить несколько групп противника. Дополнительно районе Старомайорского и совхоза "Октябрь" авиация ликвидировала поразила места скопления живой силы и техники ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России