Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки смоглв ликвидировать пункты управления беспилотной авиации противника, расположенные в районах Марфополя и Червоного на территории Запорожской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Применением ударных БПЛА уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах Марфополь и Червоное. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что отечественная артиллерия поразила зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" Вооруженных сил Украины, находящийся в северном направлении от населенного пункта Константиновка, а также скопление живой силы противника к северо-западу от Никольского. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбили два дрона самолетного типа "Лелека".

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов.

Фото и видео: Минобороны России