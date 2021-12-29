Летчики выполнили маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолета в небе.

В России испытали сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Ростех".

Первый полет был осуществлен 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода. Летчики выполнили маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость воздушного судна в небе.

Напомним, программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике была развернута по решению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году.

При создании новинки использовались усовершенствованные двигатели, а также современные системы управления, навигация и системы управления вооружением.

Ранее Украина показала испытания "Миротворца".

Видео: Ростех

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация