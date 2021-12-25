Украина показала испытания "Миротворца"

Роботизированная платформа работает в условиях от минус 30 до плюс 50 градусов.

Украинское конструкторско-производственное предприятие "Синергия" провело заводское тестирование роботизированной платформы "Миротворец". Ролик с ходом испытаниях опубликован на YouTube-платформе Synergy DPE. Известно, что разработчики решили проверить технику в зимних условиях.

Журналисты из Defence Blog назвали "Миротворец" зловещим. В подписи к ролику говорится о том, что данное боевое изделие способно работать в интервале экстремальных температур от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию. Платформа развивает скорость до 35 километров за час. На плаву она двигается до шести километров в час. Робот преодолевает расстояние до 100 километров и способен нести на себе груз до 500 килограммов.

Defence Blog уточнил, что во время испытаний украинский беспилотник, управляемый на дистанции до 2,5 километров в лесной местности с холмистым рельефом снимал видео с "Миротворцем".

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Фото и видео: YouTube / Synergy DPE

