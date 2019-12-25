СМИ: в Донбассе прошли учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin

Испытания проводились на полигоне в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины впервые организовали боевые стрельбы с использованием противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства в регионе Донбасса. Об этом рассказали представители местного телеканала "Дом". Известно, что маневры состоялись на учебном полигоне, а не в реальных боевых сражениях. В ВСУ уточнили, что техника необходима для ликвидации бронемашин противника. Основным преимуществом комплексов является легкость в управлении. После старта ракеты боеголовка может самостоятельно наводиться на мишень.

Телеканал заметил, что на вооружении украинской армии сейчас находятся почти 100 пусковых установок Javelin, а также порядка 500 ракет к ним. Данные комплексы впервые применили на территории Донбасса.

Напомним, что "Дом" предназначен для вещания на неподконтрольную Киеву часть юго-востока Украины. Стрельбы ВСУ состоялись в Донецкой области.

ВСУ показали видео с использованием ПТРК Javelin.

Фото: kanaldom.tv