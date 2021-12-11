ВСУ показали видео с использованием ПТРК Javelin

Военные испытали комплексы США около Авдеевки.

Вооруженные силы Украины показали видео с использованием противотанкового ракетного комплекса американского производства Javelin. Запуск боеприпасов происходил на территории Донбасса. По социальным сетях распространилось видео, снятое местным офицером по имени Анатолий Штефан. Судя по кадрам, проверка боеготовности новой военной техники специалисты проверили около населенного пункта Авдеевка.

В настоящее время официальных комментариев от Киева относительно использования американских ПТРК "Javelin" в указанном регионе нет. Аналитики считают, что использование противоракетных систем говорит на значительно ухудшение ситуации между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также накаляет обстановку между селами Авдеевка и Ясиноватое.

Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС.

Фото и видео: TikTok / shtefan_01