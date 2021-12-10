Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС

Алексей Резников видит суверенное право Киева в решении вступить в НАТО.

Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских Вооруженных сил. Такое заявление в эфире местного телеканала "1+1" сделал Алексей Резник. Чиновник уточнил, что данные были переданы администрации Джо Байдена во время его рабочего визита в Вашингтон. Спикер добавил, что получил положительный ответ на запрос.

И я получил позитивные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать, но скажу, что у нас есть определенные приоритеты – это ПВО и ПРО. Это не наступательное вооружение, а защитное. Нас также интересует киберпространство. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

По словам эксперта, сейчас Киев параллельно закупает вооружение через систему закупок NSPA (система закупок НАТО). В течение следующего месяца Киеву передадут десять противодронных винтовок литовского изготовления. Оружие поможет ВСУ противостоять российским беспилотникам.

Практически все проекты закупок по вооружению засекречены. К ним имеют доступ только представители парламентских комитетов, чтобы депутаты могли контролировать процесс закупки. Резников заметил, что несмотря на "все красные линии в Кремле" страна продолжит свое движение ко вступлению в Североатлантический военный альянс, так как по Конституции имеет на это все права. В Минобороны уверены, что однажды будет принято решение о принятии Украины в состав НАТО.

Резников: Украине не нужны военные США или Канады для защиты от России.

Фото и видео: YouTube / "1+1"

