Резников: Украине не нужны военные США или Канады для защиты от России

Глава Минобороны Украины оценил возможность "не провоцирования" России.

На Украине заявили, что стране не нужны военные США или Канады для защиты от России. Об этом журналистам рассказал новый министр по обороне Алексей Резников. Чиновник заметил, что при этом армии требуется модернизация в сфере имеющегося у военных вооружения и техники. Соответствующей информацией специалист поделился с американскими журналистами для телеканала CNN. Спикер считает, что если Москва решит пересечь государственную границу с соседним государством, то международная реакция будет однозначной.

Нам не нужны американские или канадские солдаты, сражающиеся здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений…цивилизованный мир отреагирует без колебаний. Алексей Резников, министр обороны Украины

Резников ответил на вопрос журналиста о том, не заставит ли военная помощь со стороны Запада и НАТО вынудить российское руководство прибегнуть к ответным мероприятиям. Чиновник считает, что план по тому, чтобы "не провоцировать" РФ не сработает.

Минобороны Украины Резников допустил "эскалацию со стороны России" до конца января.

Фото и видео: CNN

