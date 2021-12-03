Минобороны Украины Резников допустил "эскалацию со стороны России" до конца января

Министр утверждает, что украинская разведка анализирует все сценарии, даже самые худшие. Военные не исключают, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует

В пятницу, 3 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "масштабная эскалация со стороны России" произойдет в конце января. С таким прогнозом он выступил в Верховной раде.

Министр утверждает, что украинская разведка анализирует все сценарии, даже самые худшие. Военные не исключают, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. При этом, Резников уверен, что это может быть не обязательный сценарий. По его словам, задача украинской власти заключается в том, чтобы не допустить этого. Украина считает, что на границе находится 94,3 тыс. российских солдат.

Напомним, что в Киеве регулярно говорят о якобы существующей военной угрозе со стороны России. Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что Москва не собирается нападать на Украину. По его словам, "российская угроза" — это выдумка киевских властей.

Ранее мы сообщили, что Кремль увидел прямую угрозу РФ в заявлениях Зеленского о Крыме.

Видео: YouTube / NEWSONE