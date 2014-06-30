Кремль увидел прямую угрозу РФ в заявлениях Зеленского о Крыме

Президент Украины в своем послании к Верховной раде заявил, что возвращение Крыма является целью Киева.

В Кремле расценивают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма является целью Киева, как прямую угрозу в адрес РФ. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В своем послании к Верховной раде главы Украины также заявил, что он не представляет возможным остановить военные действия в Донбассе без прямых переговоров с российскими властями.

Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По мнению официального представителя Кремля, такая формулировка означает, что украинские власти хотят применить любые способы, включая силовые, чтобы посягнуть на субъект РФ.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет действовать "по полной программе", если Белоруссия признает Крым российским.

Фото: Piter.tv