Кулеба пригрозил Лукашенко последствиями в случае признания Крыма российским

Киев будет действовать "по полной программе", отметил украинский министр.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет действовать "по полной программе", если Белоруссия признает Крым российским. Слова министра передает агентство "Укринформ".

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Глава государства уточнил, что его поездка на территорию полуострова будет означать признание Минском Крыма частью РФ.

Мы будем оценивать его [Лукашенко] действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр добавил, Крым является для Украины вопросом, который не потерпит воздержания.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым.

Фото: Twitter/DmytroKuleba