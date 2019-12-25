Военный эксперт прокомментировал имеющийся вооруженный арсенал у Вашингтона.

США назвали число целей для удара в России. Об этом сообщили журналисты из издания Aviation Week & Space Technology со ссылкой на местного отставного генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил Дэвида Дептула. Эксперт рассказал, что ракетное вооружение Вашингтона не может полностью заменить собой потенциал сил ВВС.

Следующие несколько лет потребуют трудных выборов в оборонном бюджете. Конечные доллары должны быть направлены на программы, оптимизирующие боевые возможности и способности всех служб, а не только одной. Дэвид Дептула, американский генерал-лейтенант

Специалист заявил, что во время проведения операции "Буря в пустыне" США заметили порядка 40 тысяч прицельных точек, по которым противник мог нанести удар. Военный полагает, что во время крупного конфликта с Россией, Китаем или "одним из суррогатов" число целей может превысить сто тысяч. Дептула призвал Пентагон избегать создания дублирующих систем вооружения. Он уверен, что в настоящее время США имеют слишком дорогостоящий арсенал, который также требует обширной материально-технической поддержки.

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