The National Interest прокомментировал данные о разработки нового российского самолета пятого поколения.

В США заявили о нереальности российского МиГ-41. Об этом написали журналисты издания The National Interest. Авторы статьи полагают, что маловероятно, что истребитель пятого поколения, который сейчас разрабатывается в РФ, будет способен совершить первый полет к 2025 году. Они напомнили, что конструкторское бюро "МиГ" находится в состоянии слияния с "Сухим".

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Эксперты усомнились в том, что МиГ-41 заменит МиГ-31 даже к концу десятилетия. Авторы статьи уточнили, что первые заявления о начале работы над новым самолетом появились несколько лет назад. Согласно планам конструкторского бюро, МиГ должен быть малозаметным, а также развивать скорость, близкую к гиперзвуковой.

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