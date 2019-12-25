Летательные аппараты должны начиная с 2030 года заменить устаревающие разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что ВВС США заменят часть истребителей F-16 Fighting Falcon беспилотниками. Об этом сообщили Aviation Week & Space Technology.

В публикации отмечается, что истребители F-16 Fighting Falcon заменят на небольшие малозаметные беспилотные. Уточняется, что это разведывательно-ударные летательные аппараты, которые созданы по программе Skyborg.

Планируется, что эти беспилотники заменят устаревающие разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

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Видео:YT / Topfelya