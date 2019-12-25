Испытания техники начались 4 июля и продлятся до 26 ноября.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.

Испытания начались 4 июля и продлятся до 26 ноября. Они прошли совместно с истребителями F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары.



По словам экспертов, таким образом Турция проигнорировала предупреждения США о возможных санкциях в случае испытаний С-400.

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