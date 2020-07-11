Кибератака была частью более широких мер по противодействию России по всему миру.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году. Об этом он заявил в интервью одному из обозревателей The Washington Post.

В интервью он заявил, что кибератака 2018 года была частью широких мер против России. Например, в тот год он направил краине огромное количество военной техники. Более того, Трамп отметил, что в 2018 году США стала "нефтедобывающей страной номер один в мире".

Стоит отметить, что до настоящего момента президент США не подтверждал факт кибератак против России.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире.

Видео: Youtube/ NBC News