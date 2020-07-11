США потратила на воздушные силы порядка 2,5 триллиона долларов.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США подчеркнул, что ракета настолько быстрая, что её невозможно заметить. По мнению Дональда Трампа, теперь в Америке самая современная техника.

Известно, что США потратила на воздушные силы порядка 2,5 триллиона долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп не готов ко второй фазе торговой сделки с Китаем.

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