Американский лидер подчеркнул, что даже не думает об этом сейчас.

Президент США Дональд Трамп не готов ко второй фазе торговой сделки с Китаем. Об этом он заявил журналистам в пятницу.

Трамп подчеркнул, что отношения между США и КНР очень сильно пострадали. По мнению американского лидера, китайцы могли остановить коронавирус, но не сделали этого.

Если честно, у меня много всего другого в голове.

- Дональд Трамп, президент США

Напомним, США и Китай подписали первую часть торгового соглашения. Это произошло 15 января 2020 года. Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом порядка 250 млрд долларов. Китай закупил американских товаров на 75 млрд долларов, энергоносителей – на 50 млрд долларов, сельхозпродукции – на 40 млрд долларов. Кроме того, китайцы обязались потратить 35-40 млрд долларов в ближайшие два года на услуги.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году.

Видео: Youtube/CNBC Television