Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

Гарибашвили уточнил, что тогда оружие закупили для грузинской армии. Стоимость исчислялась в миллионах долларов.

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об утере вооружения в 2008 году при конфликте с Южной Осетией. Об этом стало известно из интервью телекомпании "Имеди".

По словам министра, в 2008 году начали развиваться трагические события. Власти выделили миллиарды лари на приобретение вооружения. Гарибашвили подчеркнул, что армия приняла на себя невиданный ущерб.

Стоившая миллионы долларов техника и вооружение попросту испарились, потерялись. - Ираклий Гарибашвили, министр обороны Грузии

Грузинские власти полагают, что закупка оформлена фиктивно. Администрация сообщает об информации, которая подтверждает данный факт. Сотни миллионов долларов ушли в оффшорные компании. При этом, Грузия так и не получила вооружение. По мнению Гарибашвили, во всем виноват бывший Минобороны Давид Кезерашвили. Он подозревает чиновника в финансовых махинациях.

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Видео: Youtube/TV IMEDI