Ираклий Гарибашвили также оценил решение ЕС по поводу Молдавии и Украины.

Принятое Евросоюзом в 2022 году решение об отказе Тбилиси в предоставлении его стране статуса кандидата на вступление в европейское сообщество, который получили Молдавия и Украина, является несправедливым. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозепом Боррелем сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили

Они получили статус авансом. И им сказали, что они должны выполнить обязательства, рекомендации. В нашем случае было наоборот. Нам сказали, что мы сначала должны выполнить обязательства, а потом получим статус. Это было для нас довольно печальным. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

В Грузии заявили, что ЕС должен дать стране статус кандидата для завершения поляризации.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili