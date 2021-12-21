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В Грузии назвали несправедливым отказ в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС

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Ираклий Гарибашвили также оценил решение ЕС по поводу Молдавии и Украины.

Принятое Евросоюзом в 2022 году решение об отказе Тбилиси в предоставлении его стране статуса кандидата на вступление в европейское сообщество, который получили Молдавия и Украина, является несправедливым. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозепом Боррелем сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили

Они получили статус авансом. И им сказали, что они должны выполнить обязательства, рекомендации. В нашем случае было наоборот. Нам сказали, что мы сначала должны выполнить обязательства, а потом получим статус. Это было для нас довольно печальным.

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

В Грузии заявили, что ЕС должен дать стране статус кандидата для завершения поляризации.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili 

Теги: греция, евроинтеграция, евросоюз, ираклий гарибашвили, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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