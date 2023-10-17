Премьер Грузии: президент не может быть выше закона

Ираклий Гарибашвили не рассчитывает, что Саломе Зурабишвили уйдет с занимаемой должности.

В Грузии завершилось время, когда президент республики или кто-либо другой стоял выше закона. Такое мнение перед местными журналистами высказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Ранее Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету республиканского правительства. Этот факт разрешает законодателям начать процедуру импичмента. Иск к главе государства ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение судебной инстанции еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150 человек. Если политики утвердят решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.

Мы доказали, что никто не стоит выше закона. Напоминаем президенту и всем, что в этой стране закончилось время, когда президент считал, что стоял выше закона и конституции...госпожа Саломе сказала нам, что не воспринимает конституцию. Это постыдный факт. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Чиновник заметил, что у правящей команды в Тбилиси нет надежды на то, что процедура импичмента будет доведена до конца из-за нехватки голосов в парламенте.

В Грузии назвали несправедливым отказ в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili