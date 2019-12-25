Речь идет о Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, где зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила регионы с наибольшей смертностью от коронавирусной инфекции в мае.

Голикова подчеркнула, что показатель смертности за январь – май 2020 года не изменился. В прошлом году показатель был точно таким же – 12,9% на тысячу населения. Но пресс-служба правительства уточнила, что конкретно за май смертность выросла на 11,9%. Они связывают этот факт с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что недавно Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае. По мнению авторов статистики, главной причиной летальных исходов в 5644 стал коронавирус. Около 1530 смертей в мае никак не были связаны с новым вирусом.

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