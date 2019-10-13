Президент Украины обсудил с Минобороны Турции торговое сотрудничество

Стороны обсудили дорожную карту украинско-турецкого сотрудничества на текущий год.

Президент Украины Владимир Зеленский и Минобороны Турции Хулуси Акар обсудили торговое сотрудничество. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.

Документ подписан 22 июня 2020 года. Участники диалога намерены провести в ближайшее время очередное заседание межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, участники переговоров обсудили сотрудничество в оборонно-промышленной отрасли. Они готовы провести консультации по вопросам безопасности в Азовском и Черном морях.

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