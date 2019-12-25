В Сети появился рейтинг лучших злодеев Marvel

Авторы утверждают, что сценаристы киновселенной умеют создавать не только героев, но и злодеев.

Составлен рейтинг лучших злодеев Marvel. Об этом сообщил портал Collider.

На первой строчке оказался Эрик Киллмонгер (Майкл Б. Джордан) из фильма "Черная пантера". По мнению редактора издания, Киллмонгер – глубокий персонаж, вызывающий сочувствие у зрителей. На втором месте в рейтинге оказался Локи (Том Хиддлстон) из фильмов о Торе и "Мстителей". Третью строчку отдали Эдриану Тумсу (Майкл Китон) из киноленты "Человек паук: Возвращение домой".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что суд взыскал с актера Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей.

Видео: Youtube/MARVEL Россия, NС, КИНОМАН